03.08.2023 h 16:14 commenti

Cantagallo, variazione di bilancio di 118mila euro per finanziare opere pubbliche

Manutenzione straordinaria della strada di Campagnana e di via della Dogana progettazione del collegamento e dell’ampliamento del parcheggio Rolando Pagli di Migliana e gli studi geologici necessari all’intervento di messa in sicurezza del cimitero di Luicciana

Il consiglio comunale di Cantagallo ha approvato a maggioranza una variaizione di bilancio di 185mila euro destinati alla realizzazione di quattro opere pubbliche. Nello specifico 65mila euro per la manutenzione straordinaria della strada di Campagnana, e 8,5 mila euro per quella di via della Dogana, 30mila euro per la progettazione del collegamento e dell’ampliamento del parcheggio Rolando Pagli di Migliana e a 15 mila euro per gli studi geologici necessari all’intervento di messa in sicurezza del cimitero di Luicciana

In questi giorni i tecnici comunali sono impegnati per il bando rivolto ai piccoli comuni (legge Realacci) che garantirebbe a Cantagallo un tesoretto di 700 mila euro. "In questa fase conclusiva del mandato proseguiamo l’attività che pone al primo posto la messa in sicurezza del sistema stradale - sottolinea il sindaco Guglielmo Bongiorno - nello stesso tempo alla futura amministrazione consegniamo un documento strategico composto di numerosi interventi in fase di progettazione o addirittura cantierabili”.

A fine agosto partono i lavori di rigenerazione urbana del borgo di Fossato che comprendono la sistemazione delle piazze L’Estaque e Matilde di Canossa. Il progetto viene finanziato con le risorse della Regione per interventi di rigenerazione urbana delle aree interne per cui al Comune sono stati assegnati 300 mila euro. In programma c’è il completamento del progetto complessivo, già in fase esecutiva.

Prosegue poi la valorizzazione della Rocca di Cerbaia, che di recente è stata oggetto di una tesi di laurea discussa alla Scuola di Specializzazione in Restauro dell’Università di Firenze. È prevista la creazione di una nuova via di accesso al castello, la riqualificazione della viabilità esistente e la realizzazione della nuova illuminazione. I costi preventivati sono di circa 205 mila euro, oltre 129 mila euro saranno finanziati dalla Regione Toscana attraverso la strategia aree interne.

Quasi 1,3 milioni di euro sono stati spesi nell’ultimo anno per una vasta azione di messa in sicurezza delle strade, finanziata con i fondi del ministero dell’Interno. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza di via Giuseppe Verdi e di via di Pertugiata. Nel programma viene riproposta la messa in sicurezza della via di Gavigno per circa 1 milione di euro, che al momento risulta sospesa dalla scelta del Governo di dirottare altrove le risorse già destinate.

Nella seduta è stato anche approvato il Documento di Programmazione 2024/2026, .

Nel capitolo scuole c’è il progetto di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Migliana per cui è prevista una spesa complessiva di 1 milione e 20 mila euro. È già nella graduatoria di un bando Pnrr, il progetto è risultato ammissibile ma non è non ancora finanziato.

Per la mitigazione del rischio nell’area della frana di Case di sotto a Migliana c’è un progetto esecutivo che ammonta a oltre 6 milioni di euro. Si tratta, anche in questo caso, di intercettare risorse attraverso i bandi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio.

Significativi gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nel piano. Riguardano la piazzetta Mariano Nanni in località Il Fabbro, lungo la SR 325; via della Buca e le strade limitrofe nel nucleo storico centrale di Carmignanello, la ristrutturazione del ponte all’Acqua, d’intesa con il comune di Sambuca, per il collegamento alla Provincia di Pistoia.

Nel piano ci sono anche nuove realizzazioni di edifici pubblici: la costruzione del centro civico di Carmignanello e di una sala polivalente nell’area comunale di Usella.