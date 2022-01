26.01.2022 h 16:52 commenti

Cantagallo, niente risposte alle interrogazioni entro i tempi previsti: l'opposizione scrive al prefetto

La lista di minoranza "La città per noi" ha inviato una lettera anche al difensore civico della Toscana "per chiedere la tutela di un diritto fondamentale per svolgere il mandato"

Niente risposte entro i trenta giorni previsti dallo statuto del Comune di Cantagallo, per interrogazioni e mozioni, così La città per Noi scrivere al prefetto e al difensore civico per chiedere il rispetto dei tempi.

“Regna l'anarchia – spiega il consigliere di minoranza Lorenzo Santi - passano i mesi e non si hanno notizie alle domande richieste, si presentano le mozioni e non vengono discusse e quando vengono approvate non gli viene dato seguito e quindi rispettate. Non è neanche giusto dover ricorrere a Prefetti o Difensori Civici, che hanno questioni ben più importanti da affrontare immagino, spetterebbe al buonsenso e al rispetto delle persone. Non essendo cosi purtroppo però qualcuno dovrà tutelare un diritto lecito e fondamentale per permettere di svolgere il proprio mandato amministrativo”

Santi nella lettera ricorda che il 15 dicembre dello scorso anno,ma questo è l'ultimo episodio in ordine cronologico, è stata presentata una mozione da La Città per noi, tramite Pec alla segreteria indirizzata al sindaco e all'assessore per chiedere delucidazioni rispetto all'impegno di spesa per la promozione degli eventi legati al Natale a cui non è seguita nessuna risposta e nemmeno la discussione durante il consiglio comunale del 28 dicembre





.

