02.02.2022 h 16:21 commenti

Cantagallo, la nuova scuola dell'infanzia di Migliana sarà ricostruita con i soldi del Pnrr

Il Comune acquisirà dalla Diocesi l'edificio che fino al 2015 aveva ospitato la materna. Già messo a punto il progetto tecnico per intercettare i fondi europei del Next Generation Eu

Il Comune di Cantagallo entro il mese di febbraio conta di definire l’acquisto, dalla parrocchia Santa Maria Assunta, della scuola materna di Migliana e candiderà il progetto di ricostruzione dell’edificio al bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il progetto tecnico, elaborato grazie alla professionalità dei tecnici comunali, è stato approvato con una delibera di giunta della scorsa settimana. “Il Pnrr costituisce un’opportunità importante, da cogliere assolutamente. Per questo l’amministrazione comunale è impegnata, con gli uffici ammnistrativi della Diocesi di Prato, a definire l’accordo di acquisizione dell’edificio che sarà perfezionato al più presto - mettono in evidenza il sindaco Guglielmo Bongiorno e l’assessore alla scuola Maila Grazzini - Contestualmente all’acquisto dell’immobile il Comune ha stabilito di aderire all’avviso pubblico specifico del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia che viene finanziato con il piano Next Generation Eu, il piano di ripresa dell’Europa che sostiene anche il Pnrr”.

L'edificio scolastico, di proprietà della parrocchia, è stato utilizzato dal Comune di Cantagallo come sede della scuola materna a partire dagli anni '70. La Curia di Prato lo ha reso disponibile dapprima con contratto di locazione e successivamente, dal 2011, con contratto di comodato ad uso gratuito. Nel 2015, in seguito alle verifiche antisismiche e strutturali, la scuola è stata chiusa e i bambini di Migliana sono stati accolti nel plesso di Schignano.