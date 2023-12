01.12.2023 h 15:45 commenti

Nel comune di Cantagallo sono Iniziati i lavori per la sistemazione della zona di Butia

Il corso del torrente è stato completamente cancellato dall'alluvione del 2 novembre. Dopo l'intervento del Genio civile sarà ricostruito l'alveo e, successivamente, ripristinata la viabilità. L'area è una delle più colpite dall'alluvione del 2 novembre

Sono iniziati i lavori per la sistemazione nella vasta area di Butia – Mulinuccio nel Comune di Cantagallo. E' una fra le più colpite dall' alluvione del 2 novembre dove una quantità enorme di detriti hanno di fatto cancellato il corso del torrente. A monte della zona sono state evacuate sei famiglie, in tutto una ventina di persone, perché la strada privata di accesso alle loro abitazioni è stata spazzata via dalla piena.

"Grazie all’intervento del Genio civile che ha affidato i lavori – spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - si sta procedendo per la sistemazione dell’area e per la ricostituzione dell’alveo. Si tratta di un intervento fondamentale che permetterà successivamente di attivare le azioni per il ristabilimento della viabilità”.

Nei prossimi giorni, appena le condizioni lo permetteranno, il Comune darà aprirà i cantieri nelle altre zone critiche del territorio.