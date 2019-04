24.04.2019 h 13:59 commenti

Cantagallo ha rischiato di restare senza sindaco: in extremis arriva la candidatura del Bongiorno bis

Sarà sostenuto dalla lista Cantagallo per il futuro caratterizzata da tante new entry. Sul fronte dell'opposizione la Città per noi non ha ancora ufficializzato il candidato sindaco e neppure il programma

a.a.

Guglielmo Bongiorno si ricandida come sindaco di Cantagallo. Dopo un lungo travaglio e a tempi quasi scaduti, per la presentazione delle lista c'è tempo fino a sabato 27 aprile alle 12, ha sciolto ogni riserva presentando il programma e i candidati della sua lista “Cantagallo destinazione futuro” appoggiata dal Pd e dalle forze della sinistra.Tra le anticipazioni, la conferma in giunta dell’attuale assessore alla cultura e alle pari opportunità Maila Grazzini, mentre il vice sindaco Stefano Ferri ha dato la propria disponibilità come consigliere. “Una lista con tanti giovani e volti nuovi – ha commentato Bongiorno – che tiene conto non solo delle diverse sfaccettature del nostro territorio, ma anche delle differenti sensibilità politiche. Su 17 presenti in lista però, solo quattro hanno la tessera del partito, anche se la mia ispirazione è saldamente nel Pd spostata verso sinistra. Comunque l’obiettivo è di creare una squadra che lavori in armonia”.Al centro del programma, il simbolo della lista da una parte i colori della pace dall’altra la Rocca di Cerbaia, la sostenibilità ambientale e l’attrattività del territorio sia dal punto di vista imprenditoriale che turistico.Sul fronte dell’opposizione ancora stallo, il movimento "La città per noi" ha raccolto le firme, ma non ha ancora depositato la lista e neppure ufficializzato il nome del candidato sindaco che potrebbe essere Alessandro Logli, da sempre capogruppo del Movimento. C’è comunque tempo ancora tre giorni e siccome all’ufficio elettorale di Cantagallo non sembra esserci una lunga coda per ufficializzare le candidature, probabilmente non ci saranno colpi di scena.Probabilmente, a differenza della scorsa tornata elettorale dove all'improvviso si è candidata anche una terza lista " Vivere Cantagallo" che ha ottenuto un consigliere sui due destinati all'opposizione, lo scontro, in questi cinque anni i toni si sono molti addolciti, sarà fra Bongiorno e Logli la cui lista civica sarà anche sostenuta da Forza Italia