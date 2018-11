Quella di Halloween è stata davvero una notte da incubo per il canile comunale Il Rifugio. I ladri hanno "ripulito" la struttura del Calice portando via l'incasso della macchinetta del caffè, felpe e altri gadget che in genere vengono vendute per raccogliere fondi, ma soprattutto spaccando tutto: uffici, porte e recinzioni. Fortunatamente i cani stanno bene e anche i box dove sono sistemati non hanno subito danneggiamenti. Passata la rabbia, per l'associazione che gestisce la struttura, è arrivato il momento di fare la conta dei danni che si aggirano attorno ai 1.500 euro e di riorganizzare le attività perchè il fredo si avvicina a grandi passi.Su Facebook i volontari hanno lanciato un appello per la raccolta di coperte e teli, ma c'è anche chi ha pensato di portare crocchette e scatolette. Gradite anche donazioni in denaro seppur non esplicitamente richieste.