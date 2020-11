24.11.2020 h 14:24 commenti

Cani tenuti in gabbie sporche e non a norma, le guardie zoofile multano la proprietaria

Si tratta di un imprenditrice cinese che ha sistemato i tre cani all'esterno del capannone lungo la Tangenziale

I suoi tre cani erano tenuti in condizioni igieniche e abitative non idonee. Per questo motivo la titolare di una ditta cinese è stata sanzionata dalle guardie zoofile Fareambiente di Prato che pochi giorni dopo il controllo hanno anche verificato che il contesto in cui si trovano gli animali sia stato cambiato in meglio. I tre cani erano sistemati in altrettanti box all'esterno di un capannone dove ha sede l'attività dei padroni, lungo viale 16 Aprile.



Il controllo delle guardie zoofile ha permesso di accertare la presenza di sporco e di condizioni abitative non adeguate. E' scattata quindi la sanzione amministrativa (l'associazione non ha specificato a quanto ammonta) in base al regolamento regionale.

La punizione stavolta è stata efficace sul fronte rieducativo perché a distanza di dieci giorni le stesse guardie hanno constatato che la situazione era decisamente migliorata e a norma, rispetto al precedente intervento.