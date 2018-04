03.04.2018 h 19:22 commenti

Troppi cani di grossa taglia lasciati liberi in spazi pubblici, è allarme

Un cittadino, proprietario di un cagnolino, più volte è stato costretto a fronteggiare situazioni critiche e in un caso è stato anche minacciato dal padrone di un pitbull. "Ci vogliono più controlli"

Cani, anche di grossa taglia, lasciati senza guinzaglio in luoghi pubblici. Il problema non è nuovo in città e anche recentemente ha conquistato le cronache per alcuni brutti episodi che non sono sfociati in tragedia solo per il coraggio dei presenti. A riaccendere i riflettori sulla questione è un lettore, Riccardo Berti, proprietario di un cane di piccola taglia, che nelle ultime settimane è stato costretto a fare numerose segnalazioni alla polizia municipale e in un caso specifico anche a presentare denuncia contro il proprietario di un pitbull che lo ha minacciato solo perchè gli aveva chiesto di legare il cane, spesso libero di muoversi ai giardini pubblici di via Baracca.

Da allora Berti si muove solo armato di un robusto bastone di legno da usare in caso di attacco: "Esistono in città 34 sgambatoi per cani e nonostante tutto dobbiamo ancora vedere certi atteggiamenti dei padroni. Io posseggo un simil barboncino, e non mi sento piu sicuro di portarlo a passeggio in quanto gia aggredito 3 volte da cani lasciati liberi nonostante le rassicurazioni dei padroni. Con la bella stagione la situazione è destinata a peggiorare mettendo a rischio tutti, grandi e piccini".

Oltre a fare appello ai padroni dei cani, affinchè usino il guinzaglio quando si trovano in spazi pubblici frequentati da altre persone e da altri cani, Berti chiede all'amministrazione comunale di aumentare i controlli. "Al momento in cui saranno emanate multe salate a chi non rispetta la legge credo che le persone cominceranno a cambiare".