L'ultimo in ordine di tempo è stato il volpino Cliff, prigioniero in una piccola gabbia di legno senza acqua (LEGGI) , ma l'elenco dei cani maltrattati per far da guardia alle ditte e alle abitazioni dei cinesi è lungo e in continuo aggiornamento. Per questo il consigliere comunale di Prato libera e sicura, Aldo Milone, attraverso un ordine del giorno, ha presentato all'amministrazione comunale una proposta per attenuare questo triste fenomeno: costituire un nucleo di lavoro composto da guardie zoofile e agenti di polizia municipale per censire i cani presenti in città e poi effettuare capillari controlli in aziende e abitazioni.L'ex assessore alla sicurezza ha anche ipotizzato l'organizzazione del lavoro consapevole dei problemi di sottorganico della polizia municipale: "Il nucleo cinofili c'è già. - afferma Milone - Si tratterebbe di verificare due o tre segnalazioni a settimana con l'aiuto delle guardie zoofile. Non credo che questo significhe distogliere personale da altri servizi e sono convinti che gli agenti del nucleo cinofili lo farebbero volentieri. Sarebbe importante dare continuità all'attività per ottenere un effetto deterrente. Occuparsi del problema due o tre volte in una settimana sarebbe sufficiente. Dobbiamo far capire che aver un cane da guardia non significa essere autorizzato a violare le più banali norme igienico-sanitarie e di comportamento".