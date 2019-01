25.01.2019 h 08:24 commenti

Cani maltenuti nel piazzale di una ditta, intervengono le guardie zoofile e li sequestrano

Gli animali erano costretti a bere l'acqua sporca messa in una vasca da bagno e le cucce non erano in grado di ripararli e proteggerli dal freddo. Multata la proprietaria che si è giustificata dicendo di avere affidato a terzi la cura dei cani

Tre cani lasciati in precarie condizioni igieniche nel piazzale di una ditta sono stati sequestrati dalle guardie zoofile di Earth che, nei giorni scorsi, hanno effettuato un sopralluogo nel comune di Montemurlo. L'intervento è scattato in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Le guardie zoofile hanno accertato come i tre cani, di cui uno particolarmente magro, fossero in cattivo stto di detenzione. In particolare le cucce non erano idonee a fornire adeguato riparo e coibentazione per gli animali. C'era poi una vasca da bagno contenente acqua sporca, messa li per abbeverare gli animali.



A quel punto è stata contattata la proprietaria degli animali, una cittadina di nazionalità Italiana proprietaria anche della ditta edile in cui erano custoditi i cani. La stessa, messa di fronte all'evidenza della mal detenzione, è rimasta sorpresa dalle condizioni degli animali e si è giustificata dicendo di aver delegato a terzi il governo degli animali, mostrando alcuni certificati medico veterinari comprovanti patologie cardiache dell'animale più magro e fatture di acquisto del mangime.