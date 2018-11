30.11.2018 h 10:52 commenti

Cani importati illegalmente e detenuti in gabbia: blitz delle guardie zoofile in una ditta

Si tratta di otto mastini tibetani e di un pitbull, sette dei quali fatti venire in Italia dalla Cina senza nessuna registrazione

Nove cani provenienti dalla Cina di cui sette sprovvisti di documentazione sono stati sequestrati ieri 29 novembre dalle guardie zoofile dell'associazione Earth ad un cittadino cinese che li deteneva in gabbia nel retro di un capannone di una ditta tessile in zona Macrolotto. Si tratta di otto mastini tibetani e di un pitbull.

Le guardie zoofile si sono mosse su segnalazione di un cittadino, che aveva notato i cani. Dal controllo accurato della documentazione in possesso del proprietario è emerso che sette degli animali erano arrivati dalla Cina fino ad 8 mesi prima e non erano mai stati registrati nella banca dati regionale.



Al proprietario e detentore degli animali sono state elevate quindi sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro oltre al sequestro amministrativo dei cani sprovvisti di regolare documentazione.

"Purtroppo - si legge in una nota di Earth - il fenomeno dell'errata detenzione di cani da parte di cittadini di nazionalità cinese è molto diffusa nel territorio pratese e rappresenta circa il 70 per cento delle segnalazioni che le nostre guardie zoofile ricevono. Molto spesso questi cani, quasi sempre di razza e di grandi dimensioni, vengono detenuti in gabbia ed utilizzati esclusivamente per la riproduzione con la successiva vendita dei cuccioli su tutto il territorio nazionale. Basti pensare che, gran parte dei cani in possesso della comunità cinese di Roma, sono provenienti proprio da Prato. Un numero così alto che farebbe pensare a qualcosa che va oltre il semplice allevamento amatoriale".