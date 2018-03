Droga davanti alle scuole del polo di Reggiana e all'ex Ippodromo. A scovarla, grazie al loro infallibile fiuto, sono stati i cani antidroga Becky e Batman in servizio all'Arma dei carabinieri. Il controllo è scattato ieri mattina, 23 marzo, guidato dai militari della stazione di Iolo.

Nei giardini di pertinenza delle scuole superiori di via Reggiana sono stati scoperti e sequestrati tre grammi di hashish mentre all’interno del Parco dell’ex Ippodromo i due cani hanno individuato nella vegetazione poco più di un etto di hashish in frammenti vari.Già alcune settima fa all’interno dello stesso parco era stato effettuato un importante sequestro grazie al "naso" dell’unità cinofila antidroga che aveva scoperto sette panetti di hashish per un peso complessivo di 700 grammi circa.I controlli dei carabinieri con l’aiuto di Becky e Batman proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle aree verdi e sulla pista ciclabile lungo il fiume Bisenzio.