Cane resta bloccato in un lavatoio, lo salvano i vigili del fuoco

Provvidenziale la segnalazione di un passante che ha visto l’animale in difficoltà. Quando è stato tirato fuori era in ipotermia. È stato affidato alle cure di un veterinario

Disavventura a lieto fine per un cane, finito dentro ad un lavatoio dal quale non riusciva ad uscire. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco di Prato, avvisati da un passante. La chiamata ai numeri di emergenza è scattata poco dopo le 19 di oggi, 4 gennaio, in località Pratellame, nel comune di Vaiano. Il passante ha chiamato dopo aver visto l’animale in difficoltà, caduto in acqua probabilmente già da diverse ore. Bagnato ed in ipotermia il cane è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco ed affidato al veterinario giunto sul posto per valutarne le condizioni e cercare di rintracciare l’eventuale proprietario.

