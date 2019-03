02.03.2019 h 11:50 commenti

Cane morto avvelenato: sorpreso un sospetto mentre getta altre polpette al veleno

Intervento dei carabinieri forestali a Montepiano: in un annesso agricolo nella disponibilità dell'uomo trovare confezioni di topicida che veniva mischiato al mangiare per cani

E' accusato di aver disseminato polpette avvelenate in un'area poderale a Risubbiani a Montepiano e di aver provocato la morte di almeno un cane. Il presunto responsabile è stato individuato dai carabinieri forestali che lo hanno sorpreso in flagrante mentre depositava a terra un’esca avvelenata. L'uomo è stato denunciato per i reati di uccisione di animali, maltrattamento e getto pericoloso di cose.

Le indagini sono state svolte dai militari della Stazione di Vernio, che dopo aver appreso della morte di un cane avvenuta alcuni giorni fa a causa dell’ingestione di un’esca avvelenata, hanno raccolto informazioni confidenziali su un possibile sospetto. L'uomo, di mezza età, avrebbe agito per motivi di rancore personale, gettando nel terreno vere e proprie “polpette avvelenate” costituite da mangime umido per cani in scatola, mescolato con veleno per topi contenuto in bustine di pronto uso. Materiale che è stato rinvenuto e sequestrato dai militari anche dentro ad un annesso agricolo risultato nella disponibilità dell'uomo denunciato: altre scatole di veleno identico a quello utilizzato, ed una scatola di veleno per topi oramai vuota con evidenti tracce polverulente di colore blu.

Come previsto in questi casi, sono stati avvisati il Comune di Vernio e la polizia provinciale di Prato per attivare con procedura d’urgenza la bonifica dell’area interessata al fine di rimuovere ogni pericolo per la salute pubblica. "Gli uffici si sono già attivati - spiega il sindaco Giovanni Morganti - per procedere subito alla bonifica della zona".



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

