Cane maltrattato, le Guardie Earth lo trovano con una ferita in necrosi: denunciato il proprietario

Al povero animale non era mai stata tolta la pettorina messa da cucciolo, che si era conficcata nella pelle lacerandola. Il cane è stato sequestrato e portato d'urgenza dal veterinario.

Nonostante il cane avesse una brutta ferita, provocata da una pettorina troppo stretta, lo teneva in condizioni precarie in un piccolo recinto. Per questo motivo il proprietario è stato denunciato, con l'animale sequestrato e subito affidato alle cure di un veterinario.

E’ stata una segnalazione effettuata da una cittadina pratese ad attivare le Guardie Zoofile Earth di Prato, che sono intervenute nei giorni scorsi in un capannone di Prato, dove veniva detenuto un giovane cane all’interno di una piccola gabbia. Arrivate sul posto le Guardie Earth hanno infatti trovato un cane meticcio di due anni e mezzo, rinchiuso in un recinto sottodimensionato, privo di cuccia ed in scarse condizioni igieniche. Lo stesso risultava essere particolarmente aggressivo anche verso il proprietario ed apparentemente sofferente. Le Guardie Zoofile hanno chiesto quindi al proprietario di far uscire il cane dal recinto per meglio poter osservare lo stato di salute. Quando è stata rimossa la pettorina, il cane ha iniziato a guaire e sanguinare vistosamente. Aveva una profonda ferita maleodorante che si estendeva per tutta la zona sotto-ascellare, proprio in corrispondenza dei lacci della pettorina, tanto che si è reso necessario un immediato ricovero presso la clinica veterinaria più vicina.

Il proprietario ha detto alle Guardie di aver fatto indossare la pettorina al cane all’età di sei mesi e di non averla più rimossa. La conseguenza è stata drammatica, il cane è letteralmente cresciuto all’interno della pettorina che, giorno dopo giorno, si è conficcata nella pelle, lacerando il tessuto e facendolo finire in necrosi.

Per l’uomo è scattata la denuncia per maltrattamento di animali. Il cane è stato posto sotto sequestro penale dalle Guardie intervenute ed affidato in custodia giudiziale al Canile di Prato.

"Quanto riscontrato - spiega Cristiano Giannessi di Earth Prato - è un fatto estremamente grave. Non è possibile che il proprietario di un cane applichi una pettorina a sei mesi di età e non la rimuova per i due anni successivi. Un comportamento di totale negligenza e disinteresse verso l’animale che, se non fosse stato per l’intervento delle Guardie, lo avrebbe sicuramente condotto alla morte".