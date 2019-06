Denutrito, maltrattato e costretto a vivere in mezzo a rifiuti e sporcizia di ogni genere. E' questo lo stato in cui le guardie zoofile di Earth Prato ed Enpa e i carabinieri hanno trovato un cane in un appartamento di via Isarco. Il proprietario, un cittadino italiano, è stato denunciato per maltrattamento ed abbandono di animali, mentre il cane è stato sequestrato penalmente e affidato al Canile Comunale di Prato dove sono in corso gli accertamenti sanitari per determinare lo stato di salute dell’animale.