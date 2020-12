07.12.2020 h 17:00 commenti

Cane cade nel Bisenzio e annega: inutile l'intervento dei vigili del fuoco

E' successo nella tarda mattina a Vaiano. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di recuperare l'animale in difficoltà a causa della forte corrente, ma purtroppo quando ci sono riusciti era troppo tardi

Non è servito, putroppo, l'intervento dei vigili del fuoco e del distaccamento di Montemurlo e del personale fluviale proveniente dalla centrale, per salvare un cane di razza breton cadeuto nel Bisenzio.

E' successo poco dopo le 13.30 di oggi, 7 dicembre, nel comune di Vaiano dove alcuni cittadini avevano segnalato il cane che era stato avvistato nel Bisenzio in balia della corrente. L'animale, un maschio di razza breton, è stato ritrovato, purtroppo privo di vita, poco dopo una pescaia, in prossimità dei giardini di via Togliatti. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperarlo per poi consegnarlo al servizio veterinario al fine di verificare se fosse stato provvisto di microchip e poter rintracciare un eventuale proprietario.