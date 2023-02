14.02.2023 h 10:12 commenti

Cagnolina aggredita e ferita da due pitbull. Tutti gli animali erano al guinzaglio

E' successo ieri tra via Ferrucci e via Del Rigo. In soccorso del cane due controllori in servizio sulla Lam che si è fermata quando è arrivata davanti alla scena. Sul posto l'ambulanza veterinaria di Earth

Aggredita, azzannata e ridotta in gravi condizioni tanto che dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico. Una cagnolina meticcia di 11 anni è stata soccorsa dai volontari di Earth nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 febbraio, dopo essere stata morsa da due pitbull. E' successo in via Ferrucci, intorno alle 15. La cagnolina, al guinzaglio del suo proprietario, un cinese, e i due molossi, di proprietà di un cinese ma condotti al guinzaglio da un'altra persona, forse il loro dog sitter, si sono trovati faccia a faccia all'angolo di via Arrigo Del Rigo. La reazione dei due pitbull è stata feroce: entrambi si sono avventati sull'altro cane mordendolo al collo. Il cinese ha potuto ben poco e, in preda alla disperazione, ha iniziato ad urlare per richiamare l'attenzione e ricevere aiuto. “Mi sono trovato a passare proprio in quel momento – racconta un lettore di Notizie di Prato – e ho visto il povero cane che perdeva molto sangue dal collo. Nel giro di pochi secondi si è formato un capannello di persone ma nessuno è riuscito ad intervenire. Ad aiutare l'uomo e il suo cane sono stati invece due controllori della Lam blu che stava passando e si è immediatamente fermata quando l'autista ha visto quello che stava succedendo. Per fortuna ci sono ancora brave persone che si adoperano con generosità e i due controllori questo hanno fatto: hanno preso in mano la situazione, hanno telefonato all'ambulanza veterinaria e alla polizia municipale. Quello che ha sconcertato tutti è che l'uomo che portava al guinzaglio i due cani si è allontanato dicendo che sarebbe tornato, ma nessuno lo ha poi visto. Fortuna che una signora ha riconosciuto i cani e ha indicato dove abita il loro proprietario”. Cristiano Giannessi, responsabile dell'ambulanza veterinaria, spiega: "Ogni anno effettuiamo centinaia di servizi di trasporto e soccorso di animali di proprietà imbattendoci, devo dire raramente, in questo tipo di episodi che comunque, quando si verificano, hanno spesso tragiche conseguenze. Fortunatamente ciò non si è verificato nel caso della cagnolina che si sta riprendendo bene dallo shock ed oggi, a quanto apprendiamo dalla Clinica Galilei a cui l'abbiamo affidata e che ringraziamo per la stretta collaborazione maturata nel tempo, potrà essere operata. Si può dire che Lulù sia stata miracolata! E’ fondamentale ricordare come tutti i cani debbano essere condotti al guinzaglio. E’ un obbligo del proprietario infatti quello di garantire l’incolumità del proprio animale e degli altri, mettendo in atto tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di incidenti, questo al di la della razza dell’animale. Ciò significa che anche nei confronti dei proprietari dei cani più piccoli esistono i medesimi obblighi. E’ ovvio che la gestione di particolari razze impone al proprietario accorgimenti diversi come, per esempio, l’uso della museruola specialmente in zone molto frequentate potendo comunque lasciare libero il proprio animale nelle aree di sgambatura che, certamente, non mancano nel comune di Prato". Il proprietario del meticcio, ora, potrà presentare denuncia alla polizia municipale alla quale spetterà l'eventuale compito di ricostruire il fatto e accertarne l'esatta dinamica.



