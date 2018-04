05.04.2018 h 12:36 commenti

Cane abbandonato malnutrito e ferito nel piazzale di un magazzino: salvato dalle guardie zoofile

Si tratta di un esemplare di razza “pastore dell’asia centrale”. Alcuni volontari si occupavano di lui provvedendo a fornirgli dall'esterno acqua e cibo. Il proprietario è stato denunciato

Un cane di razza “pastore dell’asia centrale” detenuto all’interno di un ex magazzino in stato di abbandono, è stato salvato dalle Guardie Zoofile Enpa che hanno eseguito il sequestro penale dell'animale. Il cane, in questo periodo, era stato accudito da alcuni volontari che provvedevano dall’esterno a rifocillarlo giornalmente con cibo e acqua.

Le segnalazioni pervenute al Nucleo delle Guardie Zoofile, documentate da filmati sullo stato del cane, hanno dato la priorità degli accertamenti inerenti la situazione di detenzione dell’animale. In effetti dal controllo effettuato sul posto, le guardie hanno accertato la incompatibilità di detenzione dell’animale lasciato in stato di abbandono all’interno del piazzale.

Il cane presentava lesioni cutanee sanguinolente alle articolazioni delle zampe, deambulazione zoppicante, arrossamento sul basso ventre che lo portava continuamente a leccarsi per trovare sollievo all’estesa infiammazione che lo affliggeva evidentemente non curata, manto trascurato con evidente perdita di pelo.

Il piazzale dell’ex magazzino era in condizioni non idonee in quanto il cane viveva permanentemente all’aperto, esposto ai rigori climatici, senza alcun valido riparo e cuccia. Il proprietario del cane, un cittadino cinese, era già stato denunciato il 19 marzo per non avere la documentazione medico veterinaria relativa alle lesioni inflitte al cane con il taglio della coda (caudectomia)

Allo stesso proprietario sono state contestate, tra il primo e l’ultimo controllo, le violazioni amministrative previste dal Regolamento sulla tutela degli animali del comune di Prato, per un totale di 700 euro.