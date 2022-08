14.08.2022 h 20:49 commenti

Candidature Pd, Prato e Pisa a forte rischio "paracadutati" per accontentare Firenze

Contro questa soluzione, che fa fuori l'assessore Benedetta Squittieri, sono in corso contatti tra gli esponenti Pd delle due città toscane ma non solo per opporsi alle decisioni romane

(e.b.)

Sono Prato e Pisa i territori toscani che rischiano più degli altri di vedersi imporre candidati paracadutati dal Pd nazionale. In queste ultime ore decisive per comporre il quadro dei nomi da sottoporre al giudizio degli elettori, di fronte a un pacchetto di big nazionali, propri o alleati, che devono necessariamente essere “accolti” dalla Toscana e alla luce del pressing costante che l’ala fiorentina del partito, sindaco Nardella in primis, sta facendo a Letta per non scalzare i candidati del territorio, la soluzione potrebbe penalizzare proprio Prato e Pisa. I nomi sono quelli che circolano da giorni: Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Marco Furfaro e Cecilia D’Elia. Significherebbe chiudere la porta in faccia a Benedetta Squittieri, assessore della giunta Biffoni, unico nome della rosa proposta dal territorio a restare in piedi. Al momento. Un altro Papa straniero per Prato, dopo quello imposto nel 2018 con Benedetto Della Vedova, sarebbe uno schiaffo fortissimo del Pd nazionale alla città laniera che ha già dimostrato di non gradire imposizioni dall’alto, preferendo il pratese Giorgio Silli di centrodestra al paracadutato nazionale. Stavolta però, il paracadutismo non sarà accettato in silenzio. Sono in corso contatti tra esponenti Pd, non solo delle due città toscane, per dimostrare la propria contrarietà alle imposizioni romane. Sono ore febbrili. Si gioca tutto sul filo di lana.Domani, 15 agosto, infatti, si terrà la direzione nazionale del partito che dovrebbe chiudere il risico delle candidature e mettere i nomi nelle caselle, quelle uninominali e quelle plurinominali. Sarà una lunga notte per la segretaria toscana Simona Bonafè che dovrà proteggere le istanze due territori ma anche il suo desiderio di essere capolista in un listino plurinominale blindato e Letta non può accontentare tutti. Prato e Pisa, quindi, potrebbero essere sacrificate sull’altare della determinazione e strategia fiorentina.