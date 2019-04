27.04.2019 h 20:32 commenti

Candidati venti agenti di polizia penitenziaria, la denuncia di Fns Cisl: "Troppi, impossibile garantire i servizi"

Gli agenti che hanno scelto l'impegno politico si sono messi in aspettativa indebolendo ulteriormente la forza lavoro in servizio, già ridotta all'osso

Sono ben venti gli agenti di polizia penitenziaria di Prato che si sono candidati nelle varie liste elettorali presentati nei cinque Comuni del pratese chiamati al voto il prossimo 26 maggio. Seppur lecita, tale scelta metterà in difficoltà i colleghi e a rischio i servizi all'interno del carcere e le eventuali traduzioni perchè chi si candida va in aspettativa e questo riduce ulteriormente il personale in servizio, già sotto il minimo.

La denuncia è della Fns Cisl di Prato: "E' vero che la legge lo consente - afferma il segretario Luigi Tornese - ma per chi è in servizio questo è un grande problema. Nel mese di maggio scompariranno riposi e congedi. Ferie neanche a pensarci. Gli agenti in servizio attivo sono già la metà di quelli presenti sulla carta, 150 contro oltre 300. Figuriamoci con altre 20 persone in meno. Capisco che è un diritto, ma con una carenza di personale come questa non è possibile permettere a 20 persone di assentarsi per un mese con l'aspettativa retribuita. Ci aspetta un mese da incubo anche perchè non arriverà alcun rinforzo o sostituzioni. Mi chiedo se era il caso."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus