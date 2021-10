04.10.2021 h 09:32 commenti

Candidati ai seggi, scoppia la baruffa a Seano e interviene la Digos

E' successo nella serata di ieri quasi a chiusura del primo giorno di voto per le comunali di Carmignano, dopo vari momenti di tensione tra liste e forze dell'ordine

E' dovuta intervenire la Digos per riportare la calma ai seggi elettorali allestiti a Seano per le elezioni comunali di Carmignano. L'intervento è avvenuto quasi a chiusura, ieri sera, 3 ottobre, e ha visto la presenza anche di carabinieri e polizia municipale. Nel mezzo, la baruffa tra liste per chi poteva o non poteva entrare ai seggi.

Lo scontro è deflagrato la sera, ma le tensioni sono iniziate sin dalla mattina con più di un intervento dei carabinieri per allontanare i candidati dagli ingressi o comunque dai seggi, per sospette attività elettorali, cosa che è vietata entro i 200 metri dal logo dove si svolgono le operazioni di voto.

In qualche caso si è trattato di vere e proprie forzature, in altri di errori perché i rappresentanti di lista possono stare all'interno dell'area (ma non fare campagna elettorale), in altri ancora di "sviste" delle liste che hanno nominato come rappresentanti di lista dei non residenti che quindi non possono stare ai seggi.

A quel punto, chi ha ricevuto "il cartellino giallo" da parte delle forze dell'ordine, si è messo a fare il guardiano del seggio per verificare che la stessa rigidità fosse applicata a tutti. In serata il vicesindaco Federico Migaldi si è recato al seggio di Seano in compagnia dell'assessore Stefano Ceccarelli per verificare che tutto fosse a posto. Lo ha fatto come sostituto del sindaco Prestanti che è ancora ricoverato al Santo Stefano per gli ultimi accertamenti dopo il malore registrato venerdì scorso. La presenza di vicesindaco e assessore però, non è stata gradita perché Migaldi è anche candidato nella lista Prestanti ed è scoppiata la bagarre all'ingresso dei seggi che, a quanto sembra, a quell'ora, erano deserti.

Solo l'intervento della Digos ha riportato la calma, ma l'episodio evidenzia comunque tensioni tra le tre liste che si contendono la vittoria e una generale impreparazione su cosa si può o non si può fare ai seggi.

Le operazioni di voto sono ripartite stamani alle 7 e si concluderanno alle 15. Ieri, alle 23, aveva votato il 40,22% dei carmignanesi pari a 4.536 cittadini. Un'affluenza ancora più bassa di quella registrata 5 anni fa quando si recò alle urne il 44,12% dei votanti.

Le tensioni sono continuate anche nella mattinata di oggi e hanno portato al divieto d'ingresso della telecamera di Toscana Tv per effettuare banali immagini delle operazioni di voto, nonostante spetti al singolo presidente di seggio accordare tale permesso.

(e.b.)