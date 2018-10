25.10.2018 h 14:02 commenti

La stazione diventa off limits nelle ore notturne: resta aperto solo l'atrio. Chiusi accesso ai binari e sottopassaggio

Il provvedimento a partire dalla notte fra il 29 e il 30 ottobre. Già installato il cancello che chiude l'accesso sul retro. L'obiettivo è evitare i bivacchi notturni

I cancelli sono già stati montati e la notte fra lunedì 29 e martedì 30 verranno chiusi per evitare l’accesso al tunnel che collega il retro della stazione, lato via Luzzatto, con piazza della Stazione.

Un provvedimento deciso da Ferrovie dello Stato per mantenere il decoro nel corridoio che durante la notte si trasforma in un dormitorio. La chiusura inizia all’1 e dura fino alle 4,45, fascia oraria in cui non si fermano treni nello scalo pratese.

“E’ un duplice provvedimento – fanno sapere dalle Ferrovie – da una parte a tutela dei viaggiatori dall’altra dei senza tetto per cui è necessario trovare altre soluzioni”. Chiuso anche il passaggio all’altezza della parafarmacia, nessun provvedimento invece, per l’atrio della stazione le cui porte resteranno aperte per tutta la notte. Da qualche anno è vietato l’accesso ai binari dopo l’1 di notte provvedimento anche questo pensato per evitare di trasformare la zona di attesa in un dormitorio, del resto anche la sala d’attesa nelle ore serali viene chiusa. Passeggeri e cittadini più volte hanno denunciato il degrado in cui si trova la stazione Centrale, soprattutto nelle ore notturne.



