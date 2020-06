09.06.2020 h 11:23 commenti

Cancelli ancora chiusi alla Villa medicea di Poggio, i protocolli Covid rallentano la riapertura

Non c'è ancora una data per rendere nuovamente fruibile la dimora rinascimentale patrimonio Unesco

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per vedere riaperta la Villa Medicea di Poggio a Caiano e il suo parco, veri gioielli dei beni artistici toscani. Attesa ancora più lunga per il Museo della Natura morta che è ospitato all'interno. La data non c'è e secondo il direttore della dimora rinascimentale Patrimonio Unesco, Lorenzo Sbaraglio, sarà comunicata entro il mese di giugno. Il problema ovviamente sono i protocolli di sicurezza: "Stiamo facendo il possibile per riaprire al meglio in una situazione complessa - spiega Sbaraglio - ma ci sono oggettivamente dei problemi". Quali siano, tra personale e procedure di sanificazione, non è dato di saperlo. D'altronde la direzione regionale musei della Toscana, a cui la Villa medicea di Poggio a Caiano è assegnata, ha predisposto un piano di riaperture al pubblico molto graduale. Solo poche strutture dei 49 musei e luoghi della cultura di sua competenza sono già fruibili, ad esempio il parco del Ventaglio a Firenze. L'assenza di turisti internazionali contribuisce a non pestare il pedale dell'acceleratore. Come se i visitatori toscani non avessero lo stesso diritto di godere delle bellezze artistiche del proprio territorio dei turisti americani, giapponesi e tedeschi. In un momento difficile come questo in cui gli spostamenti sono molto limitati, le istituzioni pubbliche dovrebbero invece facilitare l'accesso del patrimonio culturale del territorio a chi ci vive.

Una filosofia che ha sposato in pieno il Comune di Prato che per primo in Toscana ha riaperto i propri spazi museali. Le strutture statali sono più in difficoltà. Eppure i protocolli sanitari dovrebbero, e il condizionale è d'obbligo, essere gli stessi.

I poggesi e in generale i toscani però possono consolarsi. Alla riapertura, quando sarà, troveranno una Villa e un parco più belli: "Abbiamo approfittato della chiusura prolungata per fare tanti lavori. - conclude Sbaraglio - Si tratta di sistemazione degli ambienti e del parco per renderli più accoglienti e belli". Per la conclusione dei lavori alla copertura della Villa, in particolare del quadrante sopra il salone Leone X, bisognerà attendere ancora.

E.B.