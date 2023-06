06.06.2023 h 00:19 commenti

Campo nomadi di viale Manzoni verso la chiusura, valigie in corso per gli occupanti

Due famiglie hanno già lasciato l'area che corre lungo la A11 a Iolo, mentre per altre quattro il percorso è giunto quasi al termine. Ne restano due "irriducibili" ma il Comune conta di rispettare l'obiettivo del dicembre 2023

(e.b.)

L’obiettivo di chiudere il campo nomadi di viale Manzoni a Iolo dovrebbe essere centrato entro i tempi stabiliti, ossia per la fine del 2023. Il percorso di uscita delle 8 famiglie sinti residenti sta procedendo per step e già due nuclei hanno lasciato l’area che corre lungo la A11 per soluzioni abitative trovate in proprio. In corso il lavoro su altre quattro famiglie che si trasferiranno altrove nei prossimi mesi. A quel punto resteranno in viale Manzoni solo due unità familiari, le più resistenti al cambiamento ma che il Comune conta di risolvere entro l’anno. In questa operazione l’amministrazione comunale è affiancata dagli operatori del consorzio Co&So che ha vinto l'appalto per oltre 63mila euro. Appalto di 18 mesi in scadenza in questi giorni ma che è stato esteso fino a settembre prossimo usando le economie di spesa di 8.500 euro. Tra gli strumenti attivabili previsti dal nuovo regolamento sulle aree di sosta attrezzate, c’è il contributo una tantum di 6mila euro nel caso la famiglia riesca a trovare in proprio una casa dove stare. Sono previsti anche strumenti di accompagnamento al lavoro in progetti con il terzo settore.L’obiettivo del 31 dicembre 2023, oltre a ragioni di superamento dello stato di forte emarginazione che il campo nomadi implica, risponde anche a questioni pratiche. In quell’area deve essere realizzata la terza corsia dell’A11. Il via libera ai lavori è dato per imminente. Si attende in merito solo l’espressione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ma le aree di cantiere sono già in predisposizione.Altro obiettivo dell’attuale piano riguarda il campo di via delle Pollative, non lontano da quello di via Manzoni. L’idea è di far partire il percorso di accompagnamento all’uscita delle oltre 50 persone residenti nel corso del 2024. Per gli altri due campi cittadini, Marconi e San Giorgio, c’è invece una novità che andrà anche fuori dai propri confini comunali: “Stiamo lavorando a una progettualità in capo alla Società della salute che riguarderà anche le aree di Montemurlo e di Poggio a Caiano. - afferma Simone Faggi, vicesindaco con delega al sociale e presidente della Sds area pratese - Una risposta organica e omogenea su tutto il territorio provinciale per superare definitivamente questa condizione di vita e migliorare l’integrazione”.