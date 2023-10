02.10.2023 h 12:33 commenti

Campionati femminili pugilato under 22, sul podio due pratesi

Secondo e terzo posto per Margherita Galardi e Alessia Porto della Pugilistica Pratese Un ottimo risultato per le due giovani atlete

Secondo e terzo posto per Margherita Galardi e Alessia Porto della Pugilistica Pratese ai campionati nazionali di boxe under 22 che si sono svolti nel fine settimana a Mondovì.

Porto che, dopo una qualificazione entusiasmante deve cedere in semifinale alla campana Erika Prisciandaro, portacolori della Nazionale e pugile di sicuro avvenire. "Sono contenta del risultato,- è il commento dell'atleta - mi sono preparata bene per questo evento. L’obiettivo è sempre quello di mantenere livelli alti e ci sono riuscita".

Ottimi risultati anche per Galardi che, al suo debutto in un torneo cosi importante, affronta in semifinale Gabriela Laudano e vince con merito. Altra storia la finalissima contro la campionessa d’ Europa in carica Sophia Mazzoni che si rivela più forte ed esperta e vince il titolo dopo un match comunque combattuto “Una medaglia d’argento alla prima partecipazione agli italiani è una grande gioia. Ho combattuto bene, sono soddisfatta”.