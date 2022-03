17.03.2022 h 20:14 commenti

Campi nomadi, quello di viale Manzoni sarà chiuso entro il 2023

La giunta Biffoni ha appena approvato la tabella di marcia per aiutare i 28 occupanti a trovare una nuova sistemazione

Entra nel vivo l'operazione "Chiusura dei campi nomadi" che il Comune di Prato ha annunciato nelle scorse settimane per le quattro aree attrezzate presenti sul proprio territorio, di cui tre nella zona sud. La giunta ha appena approvato la tabella di marcia. Si comincia con il campo di viale Manzoni a Iolo. Qui, fin dai primi anni '90, vivono 23 persone di origini sinti. Su quel terreno è prevista, a breve, la realizzazione della terza corsia dell'A11 che gli corre accanto. Ecco perché è il campo che va chiuso per primo. L'operazione deve concludersi entro il 2023. L'intervento parte dal dialogo attivo con gli occupanti, avvalendosi dell'aiuto del consorzio Co&So che ha vinto l'appalto per oltre 63mila euro. Dove necessario interverranno gli operatori dei servizi sociali del Comune che per facilitare l'uscita potranno avvalersi degli strumenti previsti dal nuovo regolamento sulle aree di sosta attrezzate tra cui la concessione di un contributo una tantum di 6mila euro per soluzioni alloggiativa in proprio. Il tutto sarà coordinato dal gruppo di progetto che riunisce i dirigenti dei sei settori coinvolti (Sociale e immigrazione, Polizia Municipale, Lavori Pubblici e mobilità, Governo del Territorio, Patrimonio, Urbanistica e protezione civile) coordinati dalla dirigente dei servizi sociali Valentina Sardi.

Nella delibera di giunta approvata martedì si indica anche nel 2024, ultimo anno del secondo mandato di Biffoni, l'inizio del procedure per la seconda area di sosta da liberare e quindi chiudere. Dovrebbe trattarsi del campo di via delle Pollative, tra Iolo e Tavola, dove vivono 58 persone.

Per gli altri due campi, San Giorgio e viale Manzoni, sarà il nuovo sindaco a decidere come muoversi.