24.01.2021 h 14:02 commenti

Campi nomadi, i Giovani Democratici contro la Lega: "Proposte disumane da parte dei consiglieri"

Il movimento giovanile del Pd punta il dito in particolare contro il consigliere Curcio: "Nel pieno di una pandemia vuole buttare in mezzo alla strada intere famiglie". Poi la controproposta: "I campi si superano combattendo povertà e discriminazioni"

"Nel mezzo di una pandemia mondiale, il consigliere Curcio propone di buttare per strada intere famiglie per abbattere il costo dei campi". E' la replica dei Giovani Democratici di Prato alla richiesta della Lega di smantellare i quattro campi nomadi di Prato entro il 2021 ( LEGGI ). Proposta che sarà ufficializzata dallo stesso Curcio con una mozione.

"Sentiamo l'esigenza di rispondere alle dichiarazioni della Lega - si legge in una nota firmata dalla segretaria dei Gd Maria Logli (nella foto) -, perché la disumanità non dev'essere normalizzata e perché le informazioni false devono essere smentite".

"Chiariamo una cosa - prosegue -: i campi non li hanno costruiti rom e sinti, ma le nostre amministrazioni nell'Italia degli anni '60, pensando che ci fosse bisogno di un trattamento particolare per un popolo considerato nomade (solo il 3% di loro lo è) e creando quella che di fatto è una dinamica di segregazione: se vivi in un campo difficilmente otterrai lavoro, se ottieni un lavoro in ogni caso difficilmente qualcuno ti affitterà una casa".

Secca presa di distanza anche sulla questione avanzata da Curcio dei troppi soldi spesi per la gestione dei campi e gli interventi di inclusione scolastica: "Ricevere sussidi non è una colpa - proseguono i Gd -. A riceverli sono quelle famiglie che hanno un reale bisogno e che presentano delle regolari domande: dovrebbero essere trattate diversamente per la loro etnia? I campi si superano aiutando queste persone a uscire dalla condizione di povertà e combattendo la discriminazione che subiscono, si superano insieme a loro, e non a loro discapito. E' tutto ciò che chiedono, ed è ciò per cui si sta già lavorando".