31.01.2022 h 11:21 commenti

Camper vaccinale pediatrico, primo appuntamento alla primaria Marcocci

L'adesione da parte dei genitori è stata tiepida e la dirigente scolastica Franco ha esteso le prenotazioni anche alle famiglie degli altri istituti comprensivi. Ottanta posti a disposizione, si vaccina dalle 12 alle 16

Il 2 febbraio il camper delle vaccinazioni pediatriche della Regione farà sosta alla scuola primaria Marcocci alle Fontanelle. Dalle 12 alle 16 i genitori che si sono prenotati potranno vaccinare i propri figli, l'istituto comprensivo Levi mette a disposizione anche la palestra per le fasi di accettazione e per l'attesa post vaccino.A disposizione ci sono 80 posti, ma le prenotazioni al momento sono decisamente inferiori e ci sono fasce orarie completamente deserte. “Visto la scarsità di richieste – spiega la dirigente scolastica Gabriella Franco – in accordo con la Società della salute ho pensato di estendere l'invito anche agli altri istituti comprensivi della zona, in modo da coprire il più possibile i turni. Ho previsto scaglioni di 30 minuti per diluire le attese”.Intanto calano le classi in Dad delle primarie e delle materne statali oggi sono 89 su 491. “Stiamo assistendo a un calo dei contagi – ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – il camper è un'altra occasione per cercare di arginare la pandemia. Una possibilità in più per le famiglie che non hanno la possibilità di portare i figli ai centri vaccinali”.