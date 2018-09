05.09.2018 h 23:20 commenti

Camper in fiamme all'uscita del casello Prato Est, paura per i due turisti a bordo

La ragazza si è intossicata leggermente ed è stata portata al pronto soccorso dalla Croce d'oro. Completamente distrutto il camper

Paura questa sera, 5 settembre, all'uscita del casello A11 Prato Est per un camper in fiamme. Il fatto è accaduto attorno alle 21.30 nel piazzale appena fuori dalla barriera. Fortunatamente i due turisti che si trovavano a bordo si sono accorti subito del fumo che usciva dal cofano, hanno fermato il mezzo e sono usciti fuori senza indugio. Neanche il tempo di prendere l'estintore che le fiamme sono divampate pericolosamente avvolgendo tutto il camper fino a distruggerlo. La donna, una 33enne del nord Italia, è rimasta lievemente intossicata ed è stata portata in codice verde all'ospedale Santo Stefano da un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118. Illeso il ragazzo. Per lui solo un grande spavento.

