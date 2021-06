10.06.2021 h 18:39 commenti

Campagna vaccinale, Prato è in linea con la media regionale. Oggi Consiglio straordinario sulla pandemia

Il presidente della Regione Giani e il direttore dell'Asl Morello hanno fatto il punto della situazione: per ora non è prevista l'apertura di un terzo hub, mentre il Pegaso a fine emergenza sanitaria sarà trasformato in un centro per le terapie intermedie

Prato è in linea con il resto della Toscana per quanto riguarda le vaccinazioni. A ribadirlo sono stati il direttore del Dipartimento della Prevenzione Asl Toscana Centro Renzo Berti e il presidente della Regione Eugenio Giani che, questo pomeriggio 10 giugno, hanno partecipato al Consiglio comunale straordinario sulla gestione dell'emergenza Covid 19, insieme al direttore generale dell'Asl Toscana Centro Paolo Marchese Morello, all'assessore regionale alla salute Simone Bezzini, alla direttrice dell'ospedale Santo Stefano Daniela Matarrese e alla direttrice della Società della Salute dell'area pratese Lorena Paganelli.

Entrandop nel dettaglio, i pratesi vaccinati con la prima dose sono il 39,21% contro il 41,% della media regionale, il 16,9% quelli che hanno ricevuto la seconda dose rispetto al 19,5% della popolazione toscana. Scindendo ulteriormente i dati, la provincia pratese ha ottenuto i migliori risultati nella classe di età fra i 60enni e gli 80enni, mentre si registrano dati lievemente inferiori, rispetto alla media regionale, nelle altre classi di età. E ancora, ogni giorno nei due hub cittadini vengono inoculate 2mila dosi. L'obiettivo della Regione è di vaccinare il 70% della popolazione (ora si è raggiunto il 50%) entro la fine di settembre e tutti i ragazzi fra i 12 e 16 prima che inizi il nuovo anno scolastico.

“La popolazione pratese – ha spiegato Berti – è tra le più giovani a livello regionale per questo è stata più colpita dalla terza fase dell pandemia. Per quanto riguarda la campagna vaccinale Prato è in linea con i dati regionali, per alcune fasce della popolazione addirittura si sono ottenuti risultati migliori”. Nessun caso Cenerentola, quindi, e neppure il bisogno di creare un terzo hub. “Per ora – ha spiegato Marchese Morello – non c'è la necessità di farlo, facciamo lavorare a pieno regime quelli già aperti”.

Non si investe in nuovi centri vaccinali, ma piuttosto in nuove strutture. “Prato è città fondamentale per il sistema sanitario dell'Asl Toscana Centro – ha spiegato Giani – qui abbiamo realizzato il centro Pegaso che ha giocato un ruolo fondamentale durante la terza ondata della pandemia e che, terminata la fase critica, sarà trasformato in parte in un reparto di cure intermedie, mentre una parte sarà dedicata al centro per gli studi legati alla pandemia. A questo proposito partirà anche un osservatorio per capire il legame fra alti contagi e vocazione industriale del territorio. Studio che coinvolgerà anche Prato”.

Il presidente della Regione ha anche annunciato che presto verrà realizzata la palazzina del Pronto Soccorso al Santo Stefano. Tra gli ospiti del Consiglio comunale straordinario anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti che ha annunciato un'imminente soluzione per la prenotazione dei vaccini per tutte le persone prive di codice fiscale, in particolar modo gli stranieri ancora senza permesso di soggiorno. “Si tratta di un problema legato al sistema informatico che stiamo risolvendo in modo da dare una risposta concreta a chi lavora nel nostro territorio, penso alle badanti, ma anche agli studenti stranieri”.

Una seduta, quella odierna, che è stata anche l'occasione per ripercorre un anno, il 2021, che sebbene migliore del 2020 è stato comunque impegnativo. “I dati sono in costante miglioramento – ha sottolineato Biffoni – restiamo a disposizione della Regione e dell'Asl per individuare, se sarà necessario nuovi spazi da dedicare ai vaccini: il problema non è i luogo, ma la disponibilità delle dosi. La campagna vaccinale procede dopo alcune difficoltà legate al sistema di prenotazione che ora sembrano risolte”.

A questo proposito Giani ha ricordato che si tratta di un portale regionale che gestisce gli 84 hub della Toscana e che “se non si trova posto subito nel centro più vicino casa, basta aspettare qualche giorno oppure utilizzare la prenotazione last minute”.

La seduta del Consiglio ha registrato anche alcuni momenti di tensione: il primo quando al consigliere della Lega Marco Curcio non è stato permesso di partecipare alla seduta in presenza in quanto tutti i sette posti riservati alla minoranza, nel rispetto delle norme anticovid, erano stati già occupati dai colleghi. L'altro episodio ha avuto come protagonista il capogruppo di Fdi Claudio Belgiorno che ha contestato il presidente Giani quando ha lasciato la seduta del Consiglio senza rispondere agli interventi dei consiglieri. Giani ha delegato l'assessore Bezzini a fornire le risposte. Tra gli interventi anche quello del consigliere Mirko Lafranceschina che ha ribadito di voler promuovere una class action contro la Regione che ha scelto di vaccinare prima avvocati e personale dei tribunali rispetto ai pazienti fragili.

Alessandra Agrati