Campagna vaccinale: per ora al palo pediatri, medici di famiglia e farmacie

Mancano i vaccini per cui non è ancora possibile effettuare la prenotazione. Per i bambini saranno i pediatri a chiamare le famiglie per fissare l'appuntamento ma se ne riparla dopo il 10 agosto

La campagna vaccinale procede su due canali che viaggiano a velocità diverse, da una parte gli hub dove si è registrato, da quando è diventato obbligatorio il Green pass, un boom di prenotazioni, dall'altra quello dei pediatri, dei farmacisti (per tutti i soggetti per cui è indicata la vaccinazione Pfizer) e i medici di famiglia abilitati a vaccinare tutti i loro pazienti., dove di fatto non si è ancora cominciato neppure a prendere gli appuntamenti.i. I ragazzi dai 12 ai 14 anni ancora iscritti agli elenchi dei pediatri verranno chiamati dal medico per fissare un appuntamento, ma non prima del 10 di agosto, data prevista per l'avvio della campagna vaccinale. “Il periodo in cui si deve cominciare – spiega Luciana Biancalani segretaria provinciale Fimp (Federazione italiana medici pediatri) – non è il più indicato. Molte famiglie sono in vacanza, credo che di fatto si comincerà verso la fine di agosto. Siamo disposti anche a fare un open day, ma va organizzato”. I pediatri inizieranno ad aggiornare l'agenda quando avranno a disposizione le fiale, ciascuna contenente sei dosi, vaccineranno anche il sabato mattina oppure negli orari in cui gli ambulatori sono meno affollati.. La tanto annunciata campagna nelle farmacie non partirà prima dell'11 agosto, ma non è ancora stata stabilita la data d'inizio prenotazioni. Saranno i farmacisti stessi a gestire l'agenda, organizzandosi in modo da avere appuntamenti per sei o multi di sei. “Siamo abilitati a vaccinare tutte le persone per cui è indicato il Pfizer, - spiega Sergio Bottari presidente provinciale Federfarma entro il sabato della settimana prima dobbiamo inoltrare la richiesta delle dosi, in modo da confermare le liste a partire dal lunedì. Stiamo aspettando ulteriori indicazioni su come procedere”.. “Ci mancano i vaccini– spiega Alessandro Benelli segretario Fimmg – di fatto siamo fermi. La gente si rivolge a noi in massa, invece, per richiedere il Green pass eppure ci sono tante altre soluzioni, anche più rapide dall'App Io a i totem dell'Asl. Per quanto riguarda i vaccini ci aspettiamo anche una richiesta in massa dei ragazzi fra i 14 e i 16 anni, in realtà fra i nostri pazienti ci sono anche under 12, siamo pronti a vaccinare tutti, ma servono i vaccini”. Benelli è anche preoccupato per l'autunno quando inizierà la campagna vaccinale antinfluenzale e probabilmente per chi è stato vaccinato contro il Covid a febbraio anche per la terza dose.”Mi auguro che la gestione sia migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto fino ad ora”.