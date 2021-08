06.08.2021 h 13:02 commenti

Campagna di vaccinazione, nell'area pratese ha aderito oltre il 60 per cento dei cittadini da 12 anni in su

Il monitoraggio della Asl, diviso per fascia d'età, è aggiornato al primo agosto. Esclusi i residenti fino a 11 anni per i quali attualmente non è prevista la somministrazione del vaccino

Esclusa la fascia d'età fino a 11 anni, su 229.606 cittadini da 12 anni in su, 154.691 hanno aderito alla campagna vaccinale e, di questi, 113.784 ha ricevuto anche la seconda dose. Sono i dati diffusi dalla Asl Toscana centro, e aggiornati al primo agosto, per fare il punto sull'andamento della vaccinazione nei territori di competenza: la provincia di Prato, quelle di Firenze e Pistoia e tutto il comprensorio empolese. Fatti due conti, si tratta di una percentuale superiore al 60 per cento.

Scendendo nel dettaglio del monitoraggio, si può fare un focus sulle varie fasce d'età.

Tra i 12 e i 17 anni, dei 15.826 residenti in tutta l'area pratese, 1.498 (il 9,5 per cento) si è sottoposto al vaccino e per 174 c'è già stata la somministrazione della seconda dose.

Tra i 18 e i 29 anni, 14.098 hanno ricevuto la prima dose e tra questi 7.949 anche la seconda; tale fascia d'età conta una popolazione di 29.680 persone.

Tra i 30 e i 39 anni, su 30.132 cittadini, 16.148 hanno aderito alla campagna vaccinale e, di questi, 9.656 l'ha completata.

Tra i 40 e i 49 anni, si contano 39.347 persone di cui 25.413 hanno ricevuto la prima dose e, tra questi, 15.953 anche la seconda.

Tra i 50 e i 59 anni, su un totale di 40.068 cittadini, sono 30.381 quelli che hanno deciso di sottoporsi al vaccino, compresi i 23.285 a cui è stata già somministrata la seconda dose.

Tra 60 e 69 anni, sono 30.254 i cittadini: 25.743 si sono vaccinati e, di questi, 18.420 anche con la seconda dose.

Tra 70 e 79 anni si contano in tutta l'area pratese 24.907 persone: 22.628 hanno aderito alla campagna vaccinale e il numero comprende 20.310 che hanno ricevuto la seconda dose.

Infine gli ultraottantenni: se ne contano 19.392, 19.052 dei quali sottoposti a vaccinazione e, tra questi, 18.037 hanno completato il ciclo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus