'Camminotte', passeggiata per le vie del centro dedicata all'affido familiare

Iniziativa organizzata dall'associazione Gefyra in collaborazione con il Comune di Prato, il Centro affidi Sds area pratese, Misericordia e Associazione nazionale carabinieri. Ritrovo alle 21, il 4 maggio, in piazza delle Carceri

"Camminotte verde e arancione" è il titolo dell'iniziativa in programma il 4 maggio, alle 21, organizzata dall'associazione 'Gefyra il ponte dei bambini' che si occupa di affido familiare, con il patrocinio del Comune di Prato e in collaborazione con il Centro Affidi Sds Area pratese, la Misericordia di Prato e l'Associazione nazionale Carabinieri.

Il ritrovo è in piazza delle Carceri per poi attraversare le vie del centrocon "pit-stop" in alcuni bar e locali che offriranno bottigliette d'acqua e altre sorprese. L'arrivo è previsto per le 23.

Una data non casuale quella scelta per l'evento: coincide, infatti, con il quarantesimo anniversario della legge sull'affidamento e l'adozione.

L'esperienza dell'associazione Gefyra nasce nel 2015 da un problema di salute personale di Luca Bonini, imprenditore edile e insegnante di ballo, nonché organizzatore della camminata, che non potendo più andare a camminare di giorno, ha cominciato ad andare di notte. Da una semplice passeggiata a Montemurlo, l'idea si è diffusa andando a coinvolgere anche le associazioni che si sono fatte avanti per dare una mano nell'organizzazione di un evento che oggi conta tante adesioni. "Quello che è stato costruito – il commento del vicesindaco, Simone Faggi – è il risultato della capacità che ha avuto la parte pubblica e istituzionale di creare legami forti utili alla realizzazione di una rete che interviene nel momento in cui i ragazzi e i bambini hanno bisogno. Non conta solo la buona volontà e l'impegno, ma anche la professionalità che è stata messa in questi anni e la sinergia con le associazioni che sicuramente forniscono un supporto fondamentale".

Gabriele Alberti, presidente del Consiglio comunale: "L'iniziativa è stata pensata per aiutare e informare sulla realtà dell'affido familiare non solo nel mese di ottobre, che è il mese che da qualche anno viene dedicato alla sensibilizzazione su questo tema. E' un modo per far conoscere ai cittadini un servizio che funziona, formato da persone professionali e competenti".

"Noi crediamo molto nella rete, è il nostro motto - ha aggiunto Samantha Taschini dell’associazione Gefyra - quando c'è rete c'è comunicazione e insieme si può fare tutto".

"Non voglio parlare né di iscrizioni, né di soldi. Tutto deve essere gratuito e alla portata di tutti, perché l'aria che respiriamo non è giusto pagarla - ha precisato Luca Bonini, coordinatore dell'iniziativa - avendo tante associazioni a supportarci, abbiamo potuto realizzare delle camminate a costo zero".

L'evento è aperto a tutti, non necessita di iscrizione e il percorso preciso verrà svelato al momento del ritrovo. Unica regola: presentarsi con i colori verdi e arancioni e con una torcia elettrica.

In caso di maltempo la "camminotte" sarà rimandata a giovedì 18 maggio.







