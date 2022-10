12.10.2022 h 14:10 commenti

Montemurlo punta al guinness dei primati per la camminata più numerosa

L'iniziativa fa parte della kermesse "Arte, lavoro e sport". Da domani a domenica in programma eventi sportivi, culturali, un convegno sul turismo, stand gastronomici e mercatino dell'artigianato

Un convegno sul turismo, la sfilata degli abiti da sera progettati, realizzati e indossato dagli studenti del liceo artistico Brunelleschi, stand gastronomici, dimostrazioni sportive e mercatini, ma anche la sfida al guinness dei primati per organizzare il cammino con il maggior numero di partecipanti. L'obiettivo di Cammigiorno previsto per domenica alle 10 con partenza in piazza don Milani, è di raggiungere i 500 iscritti, ciascuno dovrà presentarsi con una maglietta bianca o rossa o verde per creare un immenso tricolore. Tanti gli appuntamenti di "Montemurlo arte, lavoro e sport" in programma da domani venerdì 14 a domenica 16 ottobre.

"Una manifestazione – ha spiegato il sindaco Simone Calamai - che guarda allo sviluppo presentando la laboriosità, la progettualità, la creatività e l'associazionismo del territorio».

Ad aprire il cartellone degli eventi venerdì 14 ottobre alle ore 21 al teatro della Sala Banti la sfilata di moda del Liceo artistico Brunelleschi. Cinquanta gli studenti di quarta e quinta coinvolti nella sfilata “Diamo un riconoscimento al lavoro svolto da studenti e insegnanti – ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Garzia Ciambellotti - e riusciamo ad interagire con la realtà del territorio. E' stato un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le discipline anche l'insegnante di educazione fisica che ha insegnato ai ragazzi a sfilare sulla passerella”.

Sabato 15 ottobre ore 10 alla Sala Banti, è previsto il convegno Ambito turistico pratese: azioni di promozione del territorio per il sostegno anche dell'economia locale. "Quest'anno – ha sottolineato l'assessore al turismo Giuseppe Forastiero - parleremo anche di turismo e promozione del territorio in ambito pratese come volano di lavoro e sviluppo. Attraverso la programmazione delle attività turistiche abbiamo una carta in più da giocare per aiutare a crescere gli operatori economici che con sempre più convinzione stanno scommettendo sul settore”. Si parlerà, tra le altre, di esperienze di successo come il progetto Tipo, per la promozione del turismo industriale, Eat Prato sull'eno-gastronomia, il sistema dei cammini alla scoperta del territorio; porteranno la propria testimonianza alcuni imprenditori del settore turistico del territorio.

La manifestazione prosegue domenica 16 ottobre con una serie di eventi che andranno avanti per tutto il giorno. Alle ore 9 in via Montalese (da via Pascoli a via Targetti), in piazza Don Milani e in via Deledda si aprirà la grande mostra mercato con prodotti tipici e dell'artigianato, opere dell'ingegno, stand delle associazioni e gastronomici curati dalla Filiera Corta Montemurlo. La Pro-loco inoltre riproporrà la gustosa “sagra del cencio” con la distribuzione dei dolcetti fritti e di bomboloni. “Un'edizione che torna alla versione pre- Covid – precisa il presidente della Pro-loco, Lorenzo Scrozzo- con la mostra mercato con oltre 65 stand che occuperanno tutta la via Montalese da via Pascoli fino a via Targett"

Spazio anche allo sport: per tutto il giorno in via Deledda (chiusa al traffico) e al parco della Pace, grazie alla collaborazione del CGFS, si potrà assistere a numerose esibizioni sportive (dal rugby, al basket fino alle discipline olistiche nel parco di Villa Giamari) e alle ore 15 di associazioni di ballo e ginnastica ritmica. "Ritorniamo a fare sport dopo anni difficili – conclude l'assessore allo sport, Valentina Vespi – Abbiamo riunito tutte le associazioni sportive e le palestre private del territorio per presentare la grande varietà di discipline che vengono praticate a Montemurlo e per dare a tutti la possibilità di conoscere e avvicinarsi all'attività motoria".

