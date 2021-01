04.01.2021 h 09:46 commenti

Cammino di San Jacopo in Toscana, approvati gli elaborati per partecipare al bando regionale

Il materiale è stato inviato dal Comune di Pistoia che, così come Prato per la via Medicea, è il capofila del Progetto

La scorsa settimana la giunta comunale ha approvato, su indicazione dell'assessore al Turismo Lorenzo Marchi, gli elaborati inviati dal Comune di Pistoia, capofila del Progetto Cammino di San Jacopo in Toscana, per la partecipazione al bando regionale per l'infrastrutturazione dei Cammini della Toscana.

Il Comune di Pistoia, in qualità di Ente capofila del progetto, ha comunicato a tutti i Comuni aderenti l’intenzione di partecipare al bando, che scade il 31 dicembre, non in qualità di singolo Comune ma come aggregazione di Comuni, al fine di reperire somme importanti da destinare alle opere di miglioramento della fruibilità dell’itinerario.

Gli altri Comuni che con Prato hanno firmato la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di valorizzazione e miglioramento della fruibilità del Cammino di San Jacopo in Toscana sono i comuni di: Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Montemurlo, Montale, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Pescia, Capannori, Lucca.

Nelle scorse settimane il Comune di Prato, come capofila del Progetto per la via Medicea, ha preparato e inviato il materiale analogo per la partecipazione al bando regionale. "Oltre a rivestire un ruolo importante nel turismo dedicato alla camminata in sè questo Cammino sarà significativo anche nel turismo religioso, essendo il 2021 proprio l'anno Santo jacopeo e a Pistoia infatti sarà aperta la Porta Santa - afferma l'assessore al Turismo Lorenzo Marchi. Un'occasione per gli appasionati della camminata e religiosi di coniugare infatti il cammino alla visita alla Sacra Cintola custodita nel nostro Duomo. Un lavoro importante questo portato avanti dai Comuni, tutti con lo stesso spiritoso di collaborazione, indipendentemente dalle apppartenenze politiche o differenze storiche".