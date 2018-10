13.10.2018 h 13:08 commenti

Cammina in piazza Duomo in pieno giorno senza indossare pantaloni e slip: interviene la polizia

Protagonista il clochard di origini cinesi ribattezzato "Godenzio" sui social. Pochi giorni fa era stato denunciato per un fatto analogo

Non poteva essere altrimenti. Il ritorno a Prato del clochard di origini cinesi, ormai ribattezzato sui social "Godenzio", ha subito dato molto lavoro alle forze dell'ordine. Qualche giorno fa il senzatetto, che ha 48 anni, era stato fermato e denunciato dopo essersi denudato completamente alla fontana dei giardini della Stazione centrale. Ieri pomeriggio, 12 ottobre, intorno alle 15, è stato invece fermato in piazza Duomo mentre stava camminando senza pantaloni e senza slip, che evidentemente aveva dimenticato da qualche parte.

I passanti hanno subito chiesto l'intrevento di una Volante e i poliziotti hanno bloccato il cloochard facendolo ricomporre e rivestire. Per lui è scattata una nuova denuncia per atti osceni in luogo pubblico, l'ennesima del suo "curriculum". E' stato poi avvertito il 118 che ha inviato un'ambulanza per prendersi cura dell'uomo, in evidente stato confusionale.