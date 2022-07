14.07.2022 h 16:08 commenti

Camion si ribalta sulla sr325, traffico in tilt in Val di Bisenzio

L'incidente è successo alle 11 all'altezza della strettoia di Usella e solo dopo le 14 la strada è stata liberata dai vigili del fuoco intervenuti con l'autogru. Illeso il conducente

Mattina da incubo per i pendolari della Val di Bisenzio per un incidente che ha bloccato la viabilità sulla sr325 per più di tre ore. E' successo intorno alle 11 di stamani 14 luglio quando un mezzo pesante si è ribaltato all'altzza della strettoia di Usella, ostruendo completamente la strada. Fortunatamente il conducente non ha subito gravi conseguenze ma la viabilità ha subito grossi rallentamenti. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo e l'autogru di rinforzo dalla centrale di via Paronese. La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 14. Intervenuti, per regolare la circolazione, anche gli agenti della polizia municipale e i volontari dell'associazione carabinieri in congedo.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

