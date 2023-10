11.10.2023 h 17:22 commenti

Camion si incastra nel sottopasso di via Marini, stop anche alla circolazione ferroviaria

Il violento urto contro l'infrastruttura ha fatto staccare alcuni laminati che sono finiti sopra i binari. Intervento dei vigili del fuoco con i tecnici di Rfi e la polizia municipale

Stavolta il solito furgone che si è incastrato in un sottopasso cittadino ha mandato in tilt anche la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Viareggio con ritardi per i treni. E' successo in via Marini, intorno alle 15.30 di oggi 11 ottobre, quando il conducente di un cabinato Volkswagen, un pratese di 58 anni, ha imboccato il sottopasso ad alta velocità senza verificare prima il limite di altezza.

L'urto è stato molto violento e ha provocato gravi danni al mezzo che comunque è riuscito a fare retromarcia. Alcuni laminati della struttura si sono però staccati, finendo sui binari. E' stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco, insieme a quello dei tecnici Rfi e della polizia municipale, per rimuoverli e mettere in sicurezza la circolazione ferroviaria che, a quel punto, è stata bloccata tra le stazioni di Prato Centrale e Pistoia.

Ripercussioni anche sul traffico cittadino nel punto interessato dall'incidente visto che la polizia municipale ha chiuso il tratto di strada per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.