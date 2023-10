Ancora un pomeriggio da incubo per gli automobilisti che percorrono la sr325, unica via di accesso e di collegamento per la Val di Bisenzio. Poco dopo le 16 di oggi 9 ottobre, un camion di una lavanderia industriale si è ribaltato nel tratto compreso tra i paesi de La Briglia e La Foresta. Il mezzo è intraversato su entrambe le direzioni di marcia. Il traffico è quindi rimasto a lungo paralizzato sia verso la città sia verso l'alta Valle, con lunghe file che si sono formati fin da subito. Attivati sia la polizia municipale sia il 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo e una della Croce Rossa di Prato che hanno soccorso l'autista del camion, per fortuna rimasto ferito non in maniera grave. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono riusciti prima raddrizzare e poi a rimuovere il camion, dopo averlo svuotato, grazie ad una gru speciale. Le operazioni si sono chiuse solo intorno alle 20.30, quando è stato possibile riaprire la strada. La polizia municipale aveva intanto invitato gli automobilisti a percorrere via di Faltugnano se diretti verso Nord e Schignano per chi va invece in direzione opposta. Viabilità alternative che comunque sono state intasate.Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale di Prato del M5S Silvia La Vita: "Siamo a richiedere l'immediata riapertura del collegamento stradale tra Gamberame e Canneto, chiuso ormai, senza più un motivo, da anni. Questo tratto di strada permetterebbe ai cittadini di non restare per ore in ostaggio bloccati, senza sapere quando arriveranno a casa o a lavoro, in quanto potrebbe essere utilizzata in caso di emergenza come oggi, per deviare il traffico da e per Prato. E' una questione non solo di civiltà e di rispetto per i residenti che da anni subiscono disagi, ma a questo punto anche di sicurezza. Scandaloso che dopo anni ancora il sindaco di Vaiano non sia riuscito a fare un'ordinanza di riapertura della strada".