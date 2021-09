20.09.2021 h 18:50 commenti

Camion perde olio alla strozzatura del Soccorso, lunghe code per chi viene da Firenze

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere la rimozione della sostanza. Il traffico è stato deviato in via Marx

Sono pesanti le conseguenze sul traffico che la chiusura della strozzatura del Soccorso in direzione Pistoia ha provocato oggi pomeriggio, 20 settembre, lungo viale Leonardo da Vinci. Un camion ha perso dell'olio proprio all'imbocco "dell'imbuto" lato via Marx, uno dei punti più critici della viabilità cittadina. L'allarme è stato dato attorno alle 17. Per evitare pericolo per gli automobilisti, la carreggiata è stata chiusa. Il traffico della Declassata è stato quindi completamente deviato su via Marx e la vabilità interna. Nel frattempo sono sopraggiunti i tecnici Anas per mettere in sicurezza e pulire l'asfalto. Operazione questa ripetuta due volte. Il traffico, già di per sé molto sostenuto in questo tratto di Declassata e in una fascia oraria da bollino rosso, si è semiparalizzato con lunghe code fino e oltre il centro commerciale I Gigli.

Alle 18.30 il tratto interessato era ancora chiuso.