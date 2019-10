09.10.2019 h 17:21 commenti

Camion perde il carico di vernice: viabilità in tilt in viale Galilei

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 nella rotatoria con via Protche. Sul posto la polizia municipale e i tecnici che hanno usato un solvente per ripulire l'asfalto

Problemi di viabilità in viale Galilei, alla rotatoria con via Protche, per un camion che nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, ha perso il carico composto da barattoli di vernice. La corsia in direzione nord è impraticabile e sul posto è intervenuta la polizia municipale per regolare la circolazione, che viene effettuata a senso unico alternato sull'unica corsia rimasta. Per ripulire l'asfalto è stato usato un solvente. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e ci vorrà ancora tempo per arrivare alla riapertura della carreggiata.

