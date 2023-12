01.12.2023 h 12:10 commenti

Camion in panne sul cavalcavia del Soccorso, Declassata in tilt per oltre un'ora

Durante l'intera operazione, durata circa un'ora, è stato istituito il senso unico alternato. Per rimuovere il mezzo si aspetta l'arrivo di un carroattrezzi speciale da Firenze. Il traffico lentamente sta tornando alla normalità Lunghe code sulla Declassata per un camion in panne all'altezza del cavalcavia del Soccorso in direzione Pistoia. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Municipale che, con l'aiuto del guidatore, hanno fatto retrocedere il mezzo fino allo slargo in prossimità di via Carlo Marx, dove è stato parcheggiato.Durante l'intera operazione, durata circa un'ora, è stato istituito il senso unico alternato. Per rimuovere il mezzo si aspetta l'arrivo di un carroattrezzi speciale da Firenze. Il traffico lentamente sta tornando alla normalità

Edizioni locali collegate: Prato

