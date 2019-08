05.08.2019 h 20:45 commenti

Camion con rimorchio incastrato in una strada stretta viene "liberato"dai vigili del fuoco

E'successo attorno alle 18 di oggi in via della Nave in località Camaioni nel comune di Carmignano. Necessario l'intervento dell'autogru

Troppo strette le strade in mezzo alla campagna nel comune Carmignano in località Camaioni per un camion con rimorchio a caccia di scorciatoie. E cosi oggi pomeriggio, 5 agosto, il mezzo pesante è rimasto incastrato in via della Nave. L'autista, accortosi di non poter procedere a causa delle ridotte dimensioni della strada, ha cercato di fare retromarcia senza riuscirci. È stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per sbloccare la situazione. L'allarme è scattato attorno alle 18 da parte della polizia municipale. Sul posto e' intervenuta una squadra della centrale di Prato, supportata dall'autogru proveniente dal comando di Firenze. Attraverso il verricello dell'autogru, i vigili del fuoco hanno trainato il veicolo fino all'imbocco della strada corretta. Non sono mancati i disagi per la circolazione durante la chiusura della strada resa necessaria per effettuare le operazioni di soccorso. Presente sul posto anche la Municipale di Carmignano.

