Camion compattatore si ribalta mentre scarica il materiale: intervengono i vigili del fuoco

L'incidente stamani all’interno di una ditta specializzata in via Chemnitz. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco questa mattina 31 agosto, poco dopo le 11, in via Chemnitz a Prato, per un camion compattatore che, durante le operazioni di scarico del materiale all’interno di una ditta specializzata, si è semiribaltato. L'incidente, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, si è verificato a causa del materiale rimasto incastrato nel vano posteriore che ha fatto da contrappeso, sollevando la parte anteriore del veicolo. I vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autogru hanno provveduto a riportare il veicolo in assetto orizzontale. Nessuna conseguenza per il conducente e per le persone che si trovavano nel capannone. Il mezzo, anche se con qualche ammaccatura ha potuto riprendere la marcia.

Edizioni locali collegate: Prato

