25.05.2019

Camion abbatte il parapetto e resta in bilico: l'incidente stamani a Terrigoli

Il mezzo pesante stava trasportando sabbia e ghiaia e ha rischiato di finire nel giardino sottostante la strada. Intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il camion. Strada chiusa dalla polizia municipale





La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni dalla polizia municipale. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco sia da Prato sia da Montemurlo e, grazie all'autogru, sono riusciti a recuperare il mezzo e a consentire la riapertura della strada, prima a senso unico alternato e poi in entrambe le corsie.

Il conducente del camion non ha riportato conseguenze fisiche. Fortunatamente al momento dell'incidente non c'era nessuno in giardino, dove sono cadute le pietre del parapetto abbattuto.