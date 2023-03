14.03.2023 h 18:36 commenti

Camilla Brunelli lascia la guida del Museo della deportazione e resistenza di Figline

A fine mese andrà in pensione la vera anima dell'istituzione di cui è stata prima curatrice fin dall'apertura e poi direttrice

Si chiude un'era, quella di Camilla Brunelli come direttrice del Museo della deportazione e resistenza di Figline di Prato. Brunelli è stata curatrice del Museo dalla sua apertura nel 2002 (e prima ne ha curato i testi dell'esposizione museale) e poi direttrice dal 2008 in contemporanea con la nascita della Fondazione.

Si è svolta proprio oggi, 14 marzo, una delle ultime uscite pubbliche di Brunelli che lascia il suo ruolo a fine mese per andare in pensione. L'occasione è stata data dalla presentazione del libro bilingue (tedesco e italiano) “Abbiamo detto NO – Dieci internati militari italiani nei campi nazisti 1943-1945”. "Il libro - spiega Brunelli - si pone l’obiettivo di far conoscere e approfondire la storia degli internati militari italiani e della loro resistenza senza armi nei campi tedeschi, una scelta carica di significati, che ancora oggi mostra come sia possibile mantenere vivi i propri valori anche nei momenti più bui della propria esistenza."

Accanto a lei a portare avanti il lavoro di ricerca storica Enrico Iozzelli, uno degli autori del libro, e poi il quotidiano lavoro con le scuole di ogni ordine e grado di tutta la Toscana, in particolare organizzando anche il treno della memoria, compito di Elena Bresci.