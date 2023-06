04.06.2023 h 11:35 commenti

Cameriere aggredito in un locale del centro, lo sfogo del proprietario "Impossibile lavorare così"

Un gruppo di ragazzi di origine marocchina ha rotto il naso a un dipendente del pub Wallace. Secondo il titolare del locale, si è trattato di una vendetta: la sera prima gli stessi giovani avevano infastidito due ragazze che poi avevano chiesto aiuto ai camerieri

A raccontare l'accaduto il proprietario Massimo Cosmo: “Tutto è iniziato il giorno prima quando, a fine turno, due ragazze italiane sono entrate nel locale impaurite dal comportamento di un gruppo di marocchine che si trovava in piazza. Hanno chiesto di poter aspettare lì l'arrivo dei genitori. Quando le ragazze sono uscite scortate dai miei camerieri ,il gruppo degli stranieri ha annunciato che il giorno seguente sarebbero tornati per regolare i conti. E così è successo”.

Sempre secondo il racconto del titolare, la sera dopo gli stessi ragazzi si sono presentati al locale, hanno riconosciuto uno dei due camerieri e lo hanno picchiato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. “Lavorare in piazza Mercatale – è lo sfogo di Cosmo – è sempre più difficile. Le forze dell'ordine non passano di frequente e ieri sera che le abbiamo chiamate non si sono viste”. I locali sono dotati di telecamere che hanno ripreso l'aggressione.

