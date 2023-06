15.06.2023 h 14:20 commenti

Cameriere picchiato davanti al pub, i carabinieri individuano l'aggressore: denunciato 19enne

L'aggressione, a colpi di posacenere in pieno viso, risale al 3 giugno. Per la vittima frattura del setto nasale e altre lesioni. Ad entrare in azione un giovane che la sera prima era stato redarguito e allontanato perché infastidiva due ragazze



E' un marocchino di 19 anni, clandestino, senza fissa dimora e pregiudicato, l'aggressore del cameriere colpito al volto con un posacenere fuori dal pub nel quale lavora , in piazza Mercatale, lo scorso 3 giugno. Il giovane è stato identificato, rintracciato e denunciato dai carabinieri al termine delle indagini. Il cameriere, 22 anni, colpito più volte in pieno viso, ha riportato la frattura del setto nasale e altre lesioni. Confermata la versione della prima ora: il ventiduenne è stato punito perché il suo titolare aver difeso, la sera precedente, due ragazzine infastidite proprio dal marocchino che poi era stato anche redarguito e allontanato dai pressi del locale. Il diciannovenne, evidentemente, ha maturato propositi di vendetta che poi ha scaricato sulla prima persona che ha associato al pub.Oltre al marocchino, i carabinieri hanno denunciato anche un albanese per favoreggiamento. Il giovane, infatti, rintracciato poche ore dopo, avrebbe fornito una ricostruzione fuorviante per 'salvare' l'aggressore.

