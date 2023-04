25.04.2023 h 13:48 commenti

Cameriera sfregiata, per gli inquirenti a colpire è stata una banda specializzata nel "punire" le donne

L'inquietante retroscena emerso dalle indagini che hanno portato in carcere l'ex fidanzato della vittima e altre due persone con una quarta ancora ricercata. Per poche centinaia di euro avrebbero picchiato almeno altre due ragazze

Il giorno dopo l'arresto di tre persone per il violento pestaggio ai danni di Martina Mucci, la cameriera 29enne sfregiata la notte fra il 20 e il 21 febbraio mentre rincasava nella sua abitazione di via della Fonderia, il lavoro degli inquirenti è ora volto a cercare il secondo "picchiatore", finora sfuggito alla caccia, ma anche a ricostruire quella che sembra essere una sorta di banda specializzata nel "punire" le donne. Un sodalizio con base a Scandicci, la città dove abita anche il 41enne Emiliano Laurini, buttafuori e pugile, ex fidanzato ed ex collega di lavoro di Martina all'Hop and Drop. Sarebbe stato lui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla pm Valentina Cosci, a chiedere all'amico Mattia Schininà di attivare Kevin Mingoia e l'altro ricercato (anche loro gravitanti nel mondo dei buttafuori), affinché tendessero l'agguato alla povera ragazza.

I tre uomini si trovano ora rinchiusi in carcere, su disposizione del gip Francesca Scarlatti, con le accuse di rapina, lesioni aggravate e sfregio permanente aggravato. E sarebbe stata proprio la stessa vittima a fornire, nell'immediatezza dei fatti, la chiave agli investigatori per risolvere il gravissimo fatto di sangue. Secondo quanto appreso, la relazione tra Martina e Laurini si era chiusa da poco, probabilmente in maniera piuttosto burrascosa. Logico, quindi, indirizzare sull'ex l'attenzione nelle indagini, anche in considerazione delle particolari modalità dell'aggressione, fin da subito parsa più volta a sfregiare e creare danni estetici che a rapinare la vittima. Una vendetta per gelosia, quindi, e non un semplice fatto di criminalità.

E proprio mettendo sotto controllo i telefoni di Laurini, gli investigatori sono risaliti ai suoi contatti con Schininà e i due esecutori materiali, che avrebbero ricevuto poche centinaia di euro come compenso della loro vile azione. Ma dalle intercettazione sarebbe venuto fuori che la banda non era nuova ad azioni del genere. Anzi, secondo gli inquirenti ci sono almeno altri due episodi, sempre ai danni di donne, picchiate per conto di altre persone, sempre in cambio di denaro. Una vera e propria associazione a delinquere, finalizzata a "punire" le donne. Quanto di più squallido e ignobile si possa immaginare.

Gli sviluppi delle indagini puntano quindi ora a ricostruire questi due episodi, non denunciati dalle vittime, evidentemente intimorite dalle possibili conseguenze, ma anche a verificare se ci siano stati altri episodi analoghi a carico di una banda abituata, per usare le parole del procuratore Giuseppe Nicolosi, "a muoversi in un sottobosco di persone abituate ad agire con la violenza".